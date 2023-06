1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

In Stuttgart-Wangen belästigt ein Unbekannter einen Zwölfjährigen sexuell. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen – und bittet um Hinweise.









Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend in der Kemptener Straße in Stuttgart-Wangen einen Zwölfjährigen unsittlich berührt. Der Junge stieg nach Angaben der Polizei gegen 19.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Hedelfinger Straße aus und ging die Kemptener Straße entlang. Hierbei folgte ihm ein unbekannter Mann, der ihm anschließend unvermittelt in den Schritt griff und danach in Richtung Hedelfinger Straße davonlief.