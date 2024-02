Frau verstirbt bei Feuer in Seniorenheim

3 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Kirchheimer Straße brennt es im Bereich einer Küche. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell im Griff haben, kommt für eine Bewohnerin jede Hilfe zu spät.











Am Donnerstagmittag ist bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Stuttgart-Sillenbuch eine Bewohnerin verstorben. „Die Frau wurde vor Ort noch reanimiert, leider aber vergeblich“, sagte Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr.