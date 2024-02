8 Ein Teil der Mountainbikes und Rennräder, die beschlagnahmt und im Lauf des Donnerstags vernichtet wurden. Foto: Sebastian Steegmüller

Im März vorigen Jahres haben die Ermittler rund 150 Rennräder und Mountainbikes in einem Lagerraum in Stuttgart-West beschlagnahmt. Nun, knapp ein Jahr später, wurden sie verschrottet.











Die Staatsanwaltschaft und die Stuttgarter Polizei haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass eine Spezialfirma rund 150 Fahrräder vernichtet hat, die im März 2023 beschlagnahmt worden waren. Sie waren in einem Lagerraum in der Reinsburgstraße in Stuttgart-West sichergestellt worden.