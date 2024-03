Ätzende Säure an zwei S-Bahn-Haltestellen

7 Bereits heute Nacht war die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften wegen der Säure am Marienplatz im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochvormittag kam es zu zwei Einsätzen der Feuerwehr und der Polizei an S-Bahn-Haltestellen in Stuttgart. Der Grund: ätzende Säure-Graffiti.











Die Polizei und die Feuerwehr Stuttgart waren am Mittwochmorgen mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften an der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße im Stuttgarter Westen im Einsatz.