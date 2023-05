1 Die Polizei Stuttgart warnt vor dem Einsatz von K.-o.-Tropfen auf dem Frühlingsfest. Offene Getränke solle man lieber nicht aus den Augen verlieren (Symbolbild). Foto: imago images/Lichtgut/Leif Piechowski via www.imago-images.de

In den sozialen Netzwerken warnt die Polizei Stuttgart die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes in Bad Cannstatt vor K.-o.-Tropfen. Gibt es einen konkreten Anlass dafür? Wir haben nachgefragt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf Facebook und auf Instagram warnt die Polizei Stuttgart vor dem Einsatz von sogenannten K.-o.-Tropfen auf dem Frühlingsfest in Bad Cannstatt. Sie würden typischerweise heimlich in offene Getränke geschüttet, „um das Opfer später auszurauben oder sexuell zu missbrauchen“, so die Beamten auf Facebook. Vor allem weil sie meist farblos seien und nicht zu schmecken seien, könnten sie zur Gefahr werden.