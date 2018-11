Stuttgart-Ost Fleischgroßhandel an der Schlachthofstraße evakuiert

Von aim 20. November 2018 - 11:26 Uhr

Im Mega-Supermarkt im Stuttgarter Osten sollen Gefahrenstoffe austreten. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Sven Adomat

Am Dienstagmorgen hat die Polizei einen Schlachthof im Stuttgarter Osten evakuiert. Es sollen Gefahrenstoffe austreten, sagt die Polizei. Der Bereich wurde großflächig abgesperrt.

Stuttgart - In Stuttgart-Ost hat die Polizei am Dienstagmorgen einen Fleischgroßhandel zeitweise evakuiert. In dem Gebäude an der Schlachthofstraße sollen Reinigungsmittel ausgelaufen sein, die in Verbindung mit weiteren Flüssigkeiten reizend wirken können. Acht Menschen sollen leicht verletzt worden sein.

Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen waren vor Ort und sperrten den Großschlachter großräumig ab. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich das Putzmittel mit weiteren Flüssigkeiten vermischt, so dass ein Chlorgasgemisch entstanden war. Beim Einatmen soll die Mischung reizend auf die Atemwege wirken. Ob es sich bei den Verletzten um Mitarbeiter oder Kunden des Marktes handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ebenso war unklar, wie viele Menschen das Gebäude verlassen mussten und wie es zu dem Vorfall kam. Wenig später wurde der Großhandel wieder geöffnet. Es soll sich um den Großschlachter Mega in der Schlachthofstraße handeln.