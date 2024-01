1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, bekommen drei Unbekannte zwei Fahrgäste dazu, ihre Geldbörsen hervorzuholen. Die Männer reißen das Bargeld an sich und flüchten.











Drei Unbekannte haben am späten Sonntagabend in Stuttgart in der Stadtbahnlinie U9 an der Haltestelle Neckartor zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren bestohlen. Als Opfer und Täter später in der Klett-Passage nochmals aufeinandertrafen, eskalierte die Situation.