Unfall in Stuttgarter Stadtbahn: Fahrer muss stark bremsen – Mann verletzt sich bei Sturz

1 Der Sturz ereignete sich in einer Stadtbahn der Linie U12. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Weil ein Kind unachtsam die Schienen überquert, bremst ein Stadtbahnfahrer an der Haltestelle Wagrainäcker stark ab. Ein Fahrgast stürzt und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein 70-jähriger Fahrgast ist am Samstagnachmittag an der Haltestelle Wagrainäcker in einer Stadtbahn in Stuttgart gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Stadtbahn der Linie U12 war laut Polizeiangaben gegen 15.15 Uhr in Richtung Dürrlewang unterwegs, als an der Haltestelle ein Kind unachtsam die Schienen überquert haben soll.