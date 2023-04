1 500 Euro mehr wollte Verdi mindestens pro Monat für die Beschäftigten erreichen. Der Abschluss ist nun geringer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Tarifparteien haben sich auf deutlich mehr Geld für kommunale Beschäftigte geeinigt. Welche Auswirkungen hat das auf den Haushalt 2023 der Stadt Stuttgart?









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst wird die Landeshauptstadt in diesem Jahr an die 30 Millionen Euro kosten. Für 2024 muss Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) voraussichtlich zusätzlich 60 Millionen Euro für das Personal einstellen.

Die Erfüllung der ursprünglichen Verdi-Forderung nach einem Aufschlag von 10,5 Prozent, im Monat aber mindestens 500 Euro mehr für jeden Beschäftigten, hätte die Stadt 77 Millionen Euro im Jahr gekostet. Der Abschluss der Dienstleistungsgewerkschaft startet 2023 aber nicht gleich mit einer prozentualen Erhöhung, sondern mit Einmalzahlungen. Im Juni soll es 1240 Euro geben, ab Juli dann bis Februar 2024 jeweils 220 Euro.

Lesen Sie auch

Die Beamten müssen bis Oktober warten

In der Landeshauptstadt arbeiteten Ende 2021 genau 15 102 Menschen, der Gemeinderat beschloss für 2022 und 2023 rund 900 neue Stellen. Die Stadt tut sich schwer, diese zu besetzten. Umgerechnet gehe es (ohne die neuen Stellen) um 12 661 Vollzeitkräfte, der Anteil der Beamten liegt bei etwa 14 Prozent. Sie profitieren zunächst nicht, denn ihre Bezahlung orientiere sich an den Abschlüssen der Länder, und deren Tarifvertrag noch bis Ende September 2023. In der Regel übernehmen die Länder den Abschluss, die Juni-Sonderzahlung ginge aber wohl an den Beamten vorbei.

Rechnet man einige zusätzliche Mitarbeitenden seit 2021 hinzu und daher mit überschlägig 11 000 Vollzeitkräften, summieren sich die Einmalzahlung im Juni und die Raten bis Dezember auf rund 28,2 Millionen Euro. Sollten die Beamten ab Oktober gleich behandelt und mit 220 Euro pro Monat bedacht werden, müsste die Stadtkämmerei für umgerechnet rund 2000 Vollzeitkräfte rund 1,3 Millionen Euro überweisen. In Summe also 29,5 Millionen.

Stuttgart hat vorgesorgt

Das ist viel Geld, doch Stuttgart hat im Haushalt 2023 vorgesorgt. Die Personalaufwendungen betrugen 2022 laut dem Nachtragsplan (Oktober 2022) 806,6 Millionen Euro. Für 2023 waren 861 Millionen vorgesehen, im Nachtrag am 30. März erhöhte der Finanzbürgermeister auf 874,7 Millionen. Die Differenz zwischen 2022 und 2023 in Höhe von 66,1 Millionen Euro macht deutlich, dass die Stadt nicht nur mit Stellenbesetzungen, sondern vorausschauend bereits mit einem kräftigen Gehaltsplus rechnete. Der Abschluss scheint keinen neuen Nachtragshaushalt nötig zu machen.

Von März 2024 an muss völlig neu gerechnet werden. Dann greift eine absolute Erhöhung um 200 Euro. Auf den neuen Tabellenwert kommen dann 5,5 Prozent hinzu, laut Verdi sind es in Summe mindestens 340 Euro. Jeder Prozentpunkt koste die Stadt 5,9 Millionen bei den Angestellten und 1,2 Millionen bei den verbeamteten Mitarbeitern. Ab März bis Jahresende 2024 wären das rund 32,5 Millionen Euro. Aus den 200 Euro, auf die auch 5,5 Prozent aufgeschlagen werden, würden sich weitere 27,4 Millionen ergeben, in Summe also rund 60 Millionen Euro. Für 2024 nennt der Haushalt einen Ansatz bei den Personalausgaben von 888,7 Millionen Euro. Ob das genügt, muss noch berechnet werden.

Gebühren werden steigen

Klar ist, dass die höheren Tarife und Personalkosten sich auch auf Gebühren auswirken werden, denn die Personalkosten sind Teil der Kalkulation zum Beispiel für die Müllabfuhr, die Abwasserbehandlung, die Bäder, den Eigenbetrieb Leben und Wohnen, Kindertagesstätten und Büchereien. Wobei die Gebühren in vielen Fällen heute von Stadtverwaltung und Gemeinderat bewusst nicht kostendeckend gestaltet sind. Sonst könnten Familien zum Beispiel durch den Kitabesuch des Nachwuchses stark gefordert werden. Mit dem neuen Doppelhaushalt, der im Dezember für 2024/2025 beschlossen werden soll, steht aber auch die Gebührenfrage automatisch an.