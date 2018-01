Stuttgart-Degerloch Romulo Kurányi eröffnet Eisdiele an der Epplestraße

Von Julia Bosch 22. Januar 2018 - 15:06 Uhr

Romulo Kurányi bei der Eröffnung des H’ugo’s im August 2015 Foto: Lg/Ines Rudel

Nachdem der Bruder des Ex-Profifußballers das Lokal H’ugo’s aufgegeben hat, will er von März an Eis verkaufen. Wir haben mit Romulo Kurányi gesprochen und kennen die Details.

Degerloch - Passionierte Rechtschreibliebhaber würden wahrscheinlich sagen: Das mit den Apostrophen, das muss Romulo Kurányi noch lernen. Schließlich hat der 28-Jährige bis zum Jahreswechsel die 2015 eröffnete Edelpizzeria H’ugo’s in der Stuttgarter Innenstadt betrieben – mit zwei nicht notwendigen Apostrophen im Lokalnamen. Und nun will der Bruder des Ex-Fußballprofis Kevin Kurányi eine Eisdiele an der Epplestraße in Degerloch eröffnen; mit dem Titel Patricia’s Eisdiele. Auch der Apostroph in diesem Lokalnamen wäre nicht nötig, doch Romulo Kurányi ist eben auch kein passionierter Rechtschreibliebhaber, sondern ein Künstler.

Denn neben seinem Standbein in der Gastronomie vertreibt Romulo Kurányi über seinen Onlineshop www.romulos.de selbst erstellte Kunstwerke. Er malt Smileys, also lustige Gesichter, Herzen oder comicartige Schriftzüge auf Aluminium, nummeriert und signiert diese und bietet sie für 380 bis 8800 Euro an.

Eis ohne Farbstoffe und Konservierungsstoffe

Doch zugleich reizt ihn offenbar die Gastronomie: Wie er gegenüber unserer Zeitung bestätigt hat, will der 28-jährige Vater von zwei Kindern im März 2018 ein Eiscaféin den Räumen des ehemaligen Zeitschriften- und Tabakladens an der Epplestraße 13 eröffnen. Dieses soll nach seiner Ehefrau Patricia Kurányi benannt werden; sie hatte auch die Idee, ein Eiscafé aufzumachen. „Meine Kinder, Frau und ich sind große Eisliebhaber. Und wir haben festgestellt, dass es bei Eis für Menschen mit einer ernährungsbewussten Lebensart in Stuttgart noch Nachholbedarf gibt“, meint Romulo Kurányi. Aus diesem Grund wollen die Kurányis Eis ohne Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe und Emulgatoren verkaufen.

Ein Jahr lang habe es gedauert, um eine passende Räumlichkeit zu finden. „Ich habe in meinem Bekanntenkreis und auf diversen Plattformen im Internet gesucht“, sagt der 28-Jährige. Als er erfuhr, dass der Tabak- und Zeitschriftenladen an der Epplestraße 13 (gegenüber vom Supermarkt Tegut) aufgegeben werde, habe er sofort die Initiative ergriffen: „Da ich in Degerloch zur Schule ging und in Sonnenberg wohne, war meine Entscheidung schnell getroffen“, sagt er.

Im Winter gibt es gesunde Waffeln und Smoothies

Daraufhin habe er mehrere Seminare zur Herstellung von Eis absolviert und nach Mitarbeitern gesucht: „Wir haben Vincenzo de Marco, der acht Jahre lang das Eis für die Gelateria Kaiserbau am Marienplatz produziert hat und zu einem der zehn besten Eishersteller bei der Gelato World Tour 2017 gekürt wurde, in unser Team aufgenommen“, sagt Kurányi.

Die Eisdiele soll nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über geöffnet sein: „Wir werden nicht nur Eis, sondern auch frisch gepresste Säfte, Smoothies, Kaffee und eine gesunde Variante von Waffeln unseren Kunden anbieten“, wirbt Kurányi für Patricia’s Eisdiele.