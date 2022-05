1 So mancher Ort in Stuttgart ist zu einem echten Insta-Spot geworden (Symbolfoto). Foto: imago images/YAY Images

Ästhetik und ikonische Orte – das zählt auf Instagram und Co. Was das angeht, hat Stuttgart einiges zu bieten. Manche Orte in der Stadt sind bereits zu echten Insta-Spots mutiert. Sieben Orte für das nächste Foto.















Stuttgart kann hip sein – zumindest an so manchem Ort. Besondere Architektur, Pflanzen oder besondere Farben machen die eine oder andere Stelle zum perfekten Platz für Fotos.

1. Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz: Viel Licht, viele Treppen und viele Bücher – das macht die Bibliothek nicht nur zu einem beliebten Ort für Leseratten und Bücherwürmer, sondern auch für all jene, die sich oder andere gerne fotografieren.

2. Der Chinesische Garten: Eine tolle Aussicht in den Kessel, asiatische Architektur und schöne Pflanzen machen den kleinen Garten zu etwas Besonderem – und zu einem perfekten Insta-Spot.

3. Der Schlossplatz: Klar, große Plätze, Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten gehören selbstverständlich zu den absoluten Insta-Spots der Stadt. Ein besonders beliebtes Fotomotiv: die Springbrunnen auf dem Schlossplatz.

4. Die Wilhelma: Die alten Gebäude im maurischen Stil machen die Wilhelma zu mehr als einem Zoo. Mancher Platz hier wirkt wie aus 1001 Nacht und ist damit ein toller Ort für schöne Fotos.

5. Dorotheenquartier: Bambus und viel Holz sorgen im neuen Quartier für einen Ort, an dem Shoppingqueens und – kings eine kurze Pause nehmen können. Seit der Entstehung wurde der kleine Platz aber auch zu einem beliebten Ort für Fashioninfluencer oder für all jene, die es einmal werden wollen.

6. Gian Paolo e Marco: Vor allem rund um den Hans-im-Glück-Brunnen gibt es nicht nur viele Bars, die zum Feierabendbier einladen, sondern auch eine Kulisse bieten fürs Feierabendfoto. Besonders oft auf Instagram zu sehen: das Gian Paolo e Marco, beziehungsweise die rosa geflieste Toilette dort. Aber auch am Bergamo, beim Mata Hari oder People ganz in der Nähe entstehen am Wochenende viele instagramtaugliche Bilder.

7. Restaurant Malo: Pflanzen an den Wänden, Rattan-Lampen und eine kleine Schaukel – das erst kürzlich eröffnete Restaurant in der Nähe des Rathauses setzt offenbar auf Influencer. Vergleichbare Konzepte gibt es in der Stadt aber inzwischen einige: Unter anderem im neu eröffneten Avocado-Show setzen Sonja Merz und Co. auf viel Grün und eine auffällige Beleuchtung.

Aber auch viele andere Plätze und Aussichtspunkte in Stuttgart und der Region laden zum Fotografieren oder auch nur zum Entspannen ein. Viel Spaß dabei!