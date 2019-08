1 In Stuttgart und Region bieten sich viele einzigartige Aussichten. Foto: dpa

Welch faszinierende Topografie! Auch deshalb ist die Metropolregion Stuttgart so reich an Aussichtspunkten wie kaum eine andere Gegend in der Republik. Wir stellen eine Auswahl vor.

Stuttgart - 24 Aussichtspunkte stellen wir vor – von der Oberensinger Höhe bei Nürtingen mit der Kunstsammlung Domnick über den Hohenstaufen bei Göppingen als einen der drei Kaiserberge bis hin zum Aussichtsturm auf den Zugwiesen bei Ludwigsburg; vom Einkorn bei Schwäbisch Hall über den Baumwipfelpfad bei Bad Wildbad bis hin zur Stuttgarter Stadtbibliothek, von deren Aussichtsplattform ganz oben auf dem Dach sich das Nesenbachtal in neuer Perspektive zeigt.

Dabei geht es nicht nur um die Plätze, sondern auch um Menschen, die einen besonderen Bezug dazu haben. Und natürlich dürfen Tipps für Wanderungen und Einkehrmöglichkeiten ebenso wenig fehlen wie Hinweise zur Anfahrt mit Bus und Bahn.

Die einzelnen Beiträge finden Sie hier:

An der Grabkapelle auf dem Württemberg, von wo aus die Besucher einen traumhaften Ausblick haben, lohnt es sich, seiner Liebsten ein Lied zu trällern, erklärt Chorleiter Arnd Pohlmann.

Auf dem Hohenstaufen bei Göppingen genießen Wanderer und Radfahrer grandiose Aussichten in einer geschichtsträchtigen Umgebung. Den Gastrochef Andreas Schweikert begeistert, dass man an klaren Tagen sogar die Zugspitze sieht.

Sven Ellwanger baut am Schorndorfer Grafenberg Riesling und Co an. Der Wengerter schätzt die ganz besondere Lage am steilsten Weinberg des Remstals – und den Blick über die schwäbische Toskana.

Der Aussichtsturm ist das touristische Herzstück der Zugwiesen in Ludwigsburg. Der Ornithologe Rainer Ertel erklärt, welche Vögel man in dem Biotop am Neckar am besten beobachten kann.

Atemberaubend ist der Blick von der Esslinger Burg, mindestens ebenso atemraubend der Aufstieg über die Burgstaffel. Für die Restauratorin Friederike Fischer eine tägliche Übung, denn sie hat ihren Wohnsitz auf Zeit in der Hochwacht.

Die neue Ausblicksplattform im Naturpark Schönbuchhaben allein im ersten Jahr 300 000 Menschen besucht. Das freut besonders einen der Ideengeber, den Landrat Roland Bernhard. Von 35 Meter Höhe reicht der Blick bis zur Schwäbischen Alb und zum Schwarzwald.

Auf dem einzigen Baumwipfelpfad im Schwarzwald geht es bei Bad Wildbad hoch hinaus. Die Seitenpfade sind nur für schwindelfreie Besucher geeignet. Doch schon der Hauptweg entlockt vielen Ausflüglern Begeisterungsrufe.

Auf dem Stuttgarter Fernsehturm genießen Besucher nicht nur die fantastische Aussicht – in luftigen Höhen wurde schon so mancher Heiratsantrag gemacht und Paare vermählt. Doch warum ist der Turm eigentlich der Stuttgarter Liebesstifter schlechthin?

Weitere Aussichtspunkte finden Sie hier. Diese präsentieren wir Ihnen in Zusammenarbeit mit dem VVS und der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus Gesellschaft.