8 Die Strampe der Linie 5 im Jahr 1987 auf der Panoramastraße mit Aussicht. Foto: Thomas Mack

Es war die wohl schönste Straßenbahnstrecke in Europa: Bis 1987 fuhren der Fünfer und der Sechser auf der Neuen Weinsteige – mit bester Sicht auf die Stadt. Leserinnen und Leser des Stuttgart-Albums erinnern sich.











Heute sieht man triste Wände an einem vorbeiflitzen, wenn man mit der Stadtbahn von den Filderhöhen in die City fährt. Wer in der Gelben einen kurzen Blick auf den Kessel erhaschen will, muss auf der Hut sein, um das Aussichtsloch nicht zu verpassen. Fast 37 Jahre sind’s hier, dass der Sechser und der Fünfer – diese Linien verkehrten damals dort – in die parallel verlaufende Tunnelröhre verbannt worden sind.