Stuttgart-Album: Als das Viertel hinterm alten Bahnhof neu entstand

8 Der alte Bahnhof (links oben) war bis 1922 in Betrieb. Foto: /Archiv

Die Bauausstellung auf dem Weißenhof von 1927 ist bis heute weltberühmt, jene von 1924 auf dem Gleisareal des alten Bahnhofs indes geriet in Vergessenheit. Wir blicken darauf zurück, wie vor 100 Jahren Stuttgarts Mitte neu gewachsen ist.











Das Metropolgebäude an der Bolzstraße atmet Stadtgeschichte wie nur wenige Orte in Stuttgart. Drei Torbögen aus der Originalfassade des alten Bahnhofs erinnern an eine wechselhafte Vergangenheit – sie sind bald wieder das Tor zu drei Kinosälen, um die in Stuttgart heftig gerungen worden ist. Das historische Metropol soll nach Ostern unter der Leitung von Traumpalast-Chef Heinz Lochmann sein Comeback feiern.