Das Treffen der Stuttgart-21-Partner hat nicht die erhoffte Klarheit gebracht, auf was sich Fahrgäste von Ende 2025 an einstellen müssen. Die Bahn beharrt darauf, erst im Juni Einzelheiten zu dem von Dezember 2025 an geltenden Fahrplan bekannt zu gegeben – und damit klar zu machen, welche Züge im Tiefbahnhof halten und welche im einstweilen weiter zu betreibenden Kopfbahnhof. Nach Lesart der Projektpartner Land, Stadt und Region ist aber auch die Entscheidung „ob die Inbetriebnahme insgesamt verschoben werden muss“ noch nicht gefallen. So verlauten sie es jedenfalls in einer gemeinsamen Erklärung. Die Bahn hatte ihrerseits am Freitagnachmittag eine Mitteilung in der Sache verschickt.