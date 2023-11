Bahnprojekt Stuttgart 21: Streit um S-21-Kosten verzögert sich weiter

1 Wer bezahlt am Ende wie viel für Stuttgart 21? Foto: imago/Arnulf /Hettrich

In der Finanzierung für Stuttgart 21 klafft ein großes Loch: Die Bahn möchte, dass die Projektpartner von Stadt, Land und Region helfen, die Milliardenlücke zu schließen. Die entsprechende Klage kommt nicht so recht voran. Nun wird der nächste Verhandlungstermin schon zum zweiten Mal verschoben.











In diesem Jahr wird es wohl keine weiteren Erkenntnisse mehr geben, wer wie viel für Stuttgart 21 bezahlen muss. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat den am 12. Dezember angesetzten Verhandlungstermin über die Mehrkostenklage der Deutschen Bahn (AZ: 13 K 9542/16) aufgehoben. Damit tritt das Verfahren auf der Stelle, bei dem die Bahn eine Beteiligung der Projektpartner an den Mehrkosten erreichen will. Bereits im November war eine Verhandlung in der Sache abgeblasen worden.