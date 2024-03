1 Die Kräne markieren die Stuttgart-21-Baustellen auf dem Areal zwischen Flughafen (links) und Messe (oben). Foto: Arnim / Kilgus

Mit Stuttgart 21 werden der Flughafen und die Landesmesse ans Fern- und Regionalbahnnetz der Bahn angeschlossen. Doch die beiden Unternehmen, die sich in der Hand von Projektpartnern befinden, fechten juristisch die Baugenehmigung an.











Link kopiert



Auf den Fildern soll nach dem Willen der Stuttgart-21-Macher eine Verkehrsdrehscheibe entstehen. An den Flughafen und an die Messe fahren bereits S- und Stadtbahnen. Mit der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 sind Airport und Ausstellungswelt auch über die Straße gut erschlossen. Fernbusse machen am Busbahnhof Halt, der etwas verklausuliert als Stuttgart Airport Busterminal, kurz SAB, daherkommt. Der Bau eines Fern- und Regionalbahnhofs im Zuge von Stuttgart 21 soll die verkehrsgünstige Lage weiter verbessern.