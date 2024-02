Stuttgart 21: Chefetage bei Bahnprojekt erweitert

1 Die Baustelle von Stuttgart 21. Foto: Arnim / Kilgus

Aus dem Trio an der Spitze der Projektgesellschaft, die Stuttgart 21 verantwortet, ist knapp zwei Jahre vor der anvisierten Eröffnung des milliardenschweren Bahnknotens, ein Quartett geworden.











Link kopiert



Etwas mehr als 600 Tage bleiben noch, bis Stuttgart 21 im Dezember 2025 in Betrieb gehen soll, wie es die Bahn weiterhin verkündet. Die vor mehr als zehn Jahren zur Realisierung des Vorhabens gegründete Projektgesellschaft (PSU) schrumpft aber nicht etwa auf den vermeintlich letzten Metern. In den zurückliegenden Wochen hat es Wechsel in der Führungsebene gegeben, die bei dieser Gelegenheit auch aufgestockt worden ist.