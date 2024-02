Projektbüro sucht externe Experten zur Klärung von Fragen: Bahn sät Zweifel an Fertigstellung von S 21 Ende 2025

1 Im neuen Tiefbahnhof sind seit Dezember die von der Decke hängenden Verteilerstege für die Reisenden montiert. Foto: DB AG/Arnim Kilgus

Sachverständige sollen für geschätzte 825 000 Euro ein Konzept für den „Abnahme- und Inbetriebnahmeprozess Stuttgart Hbf“ erstellen. Fraglich ist, ob dieser wie geplant eingeleitet wird.











Der neue Durchgangsbahnhof in Stuttgart soll im Dezember 2025 in Betrieb gehen. Das Datum nennt die Deutsche Bahn (DB) offiziell. In einer Ausschreibung nährt sie Zweifel am Termin. Sie sucht ein spezialisiertes Büro, das klären soll, ob die Inbetriebnahmephase (DB-Jargon: „Umsetzungsprojekt“) überhaupt eingeläutet werden kann.