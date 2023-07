1 Stuttgarter Blickfang des Jahres: das grüne Haus in der Calwer Straße. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Stuttgart 2022, was war da noch mal alles? Oder fragen wir vielleicht andersrum: Was war da alles nicht? Der Einstieg zeigt, dass Stuttgart in diesen Jahr wenig Furore gemacht hat. Das kann man positiv sehen, weil die Stadt selten negativ aufgefallen ist. Man kann allerdings auch zu dem Schluss kommen: Stuttgart, sechstgrößte Stadt in Deutschland, Wirtschaftsmetropole, Kulturhauptstadt, Stadt der Architekten und der Kreativen, ist unter seinen Möglichkeiten geblieben.