1 Marcel Sökler (li.) gegen den Ulmer Marcel Schmidts: In dieser Regionalligasaison kommt der Stürmer nur unregelmäßig zum Einsatz. Foto: Baumann

Beim SGV Freiberg erlebte Marcel Sökler seine beste Zeit. Nun zieht es den Stürmer vom VfB Stuttgart II zurück zum aktuellen Oberliga-Tabellenführer. Nach Informationen unserer Redaktion ist der Wechsel im Sommer beschlossene Sache.

Stuttgart - Er gehört zu den begehrtesten Torjägern in Württemberg an der Schnittstelle zwischen Amateuren und Profis: Nun zieht es Marcel Sökler nach Informationen unserer Redaktion im Sommer vom Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II wieder zurück zum aktuellen Oberliga-Tabellenführer SGV Freiberg. Offiziell bestätigt wurde der Transfer bisher nicht: „Marcel ist ein außergewöhnlicher Stürmer, aber derzeit gibt es nichts zu vermelden“, teilte SGV-Sportdirektor Christian Werner mit. Sökler selbst sagt nur so viel: „Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Freiberg, solche Türen lässt man sich offen.“

Vaterfreuden bei Sökler

In der Saison 2019/19 war Sökler mit 32 Treffern im Dress der Freiberger der Oberliga-Torschützenkönig. Der VfB kaufte Sökler danach für seine zweite Mannschaft mit einer kolportierten Ablösesumme von 100 000 aus seinem Vertrag. Mit 16 Toren in 17 Spielen verhalf der gebürtige Nagolder dem VfB II dann auch zum Aufstieg in die Regionalliga. Dort kommt Sökler in dieser Saison – auch aufgrund der U-23-Regelung – nur unregelmäßig zum Einsatz. In 18 Spielen erzielte er sechs Tore. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus. „Ich werde im März 30, wichtig ist für mich, dass ich spiele“, sagt Sökler, der in Haiterbach wohnt, derzeit ein Haus baut und in rund zwei Wochen erstmals Vater wird.

Sökler und seinem Berater Thomas Gentner, Bruder von Ex-VfB-Profi Christian Gentner, lagen mehrere Anfragen vor. Auch bei den Stuttgarter Kickers, dem Club seines ehemaligen Freiberger Trainers Ramon Gehrmann, wurde der Name Sökler gehandelt.

Doch Freiberg hat das Rennen gemacht.