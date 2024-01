Stürmer des VfB Stuttgart: Der VfB und das Bangen um Serhou Guirassy

1 Serhou Guirassy hat in dieser Saison für den VfB bereits 19 Pflichtspieltore in der Bundesliga und im DFB-Pokal erzielt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wie steht es um den Gesundheitszustand des Stuttgarter Toptorjägers? Der VfB ist in ständigem Kontakt mit seinem Stürmer – und mit dem Verband Guineas, mit dem die Interessen zuletzt nicht immer deckungsgleich waren.











Die Drähte glühen zwischen den Kontinenten: Seitdem Serhou Guirassy in einem Testspiel Guineas gegen Nigeria (2:0) am Montagnachmittag nach knapp einer halben Stunde humpelnd den Platz verließ, steht der VfB Stuttgart in ständigem Kontakt mit seinem Mittelstürmer sowie mit dem guineischen Fußballverband. Man sei in sehr engem Austausch, berichtet Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir beobachten die Situation ganz genau.“