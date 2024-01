Studie zu Demenz: Alzheimer womöglich übertragbar?

Eine Alzheimer-Diagnose ist niederschmetternd – für Patienten wie Angehörige. Schließlich geht mit dem zunehmenden Verlust der geistigen Fähigkeiten eine rapide Abnahme der Lebensqualität einher. Die genauen Ursachen von Alzheimer sowie die Mechanismen der Krankheit sind noch nicht entschlüsselt, Heilungsmöglichkeiten gibt es somit bisher nicht. Klar ist hingegen: Immer mehr Menschen sind von Demenz betroffen. Schätzungen zufolge in Deutschland rund 1,6 Millionen.

Bisher waren nur die sporadische oder genetische Entstehung der Krankheit bekannt. In einer britischen Studie haben Wissenschaftler nun aber festgestellt, dass Alzheimer womöglich unter Menschen übertragen werden und viele Jahre später als Krankheit auftreten kann – allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Ein Risiko im Alltag bestehe nicht. Ihre Ergebnisse veröffentlichen sie im Fachjournal „Nature Medicine“.

Weitere Alzheimer-Studien nötig

„Dies ist eine wichtige Pilotstudie“, so die Einschätzung von Michael Beekes, dem Leiter der Forschungsgruppe Prionen und Prionoide am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. „Die Schlussfolgerungen der Studie beruhen allerdings auf lediglich fünf Patienten, die drei bis vier Jahrzehnte nach der Behandlung mit Wachstumshormonen eine Demenz entwickelt haben.“ Von einer Alzheimer-Übertragung zu sprechen, hält Beekes somit für verfrüht. Weitere Studien seien erforderlich.

Als typisch für Alzheimer gilt die Ablagerung von fehlgefalteten Proteine im Gehirn. Diese so genannten Beta-Amyloid-Plaques tragen gängiger Theorie nach schleichend zum Absterben der Gehirnzellen bei und gelten daher als Vorzeichen der Demenzerkrankung. Prinzipiell geht man zwar davon aus, dass weder diese Plaques noch Alzheimer selbst ansteckend sind. Für Angehörige von Betroffenen und Pflegepersonal besteht somit keine Gefahr. Unter bestimmten Umständen kann es sich jedoch anders verhalten.

Schon frühere Studie legte Zusammenhang nahe

Die nun vorgelegte britische Studie basiert auf einer Analyse von acht Patientinnen und Patienten, die in ihrer Kindheit Wachstumshormone erhalten hatten. Diese Hormone waren aus Hirngewebe von Verstorbenen gewonnen worden, eine Praxis, die von 1959 bis 1985 weltweit üblich war. In Großbritannien erhielten in diesem Zeitraum 1848 Personen diese Therapieform. Als 1985 bekannt wurde, dass einige der Behandelten auffällig früh die Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJD) entwickelten, wurde die Methode eingestellt.

Das Forschungsteam um John Collinge vom Institut für Prion Diseases in London hatte bereits in früheren Studien die 80 Fällen von CJD in Großbritannien untersucht. 2015 berichteten sie erstmals von Indizien für eine Übertragung von Alzheimer. In ihrer aktuellen Studie berichten Collinge und sein Team nun von acht Personen, die in der Vergangenheit Wachstumshormone erhalten hatten, aber nicht an CJD erkrankt sind.

Fünf dieser Patientinnen und Patienten wiesen im Alter von 38 bis 55 Jahren allerdings Symptome auf, die mit einer früh einsetzenden Demenz übereinstimmen und diagnostische Kriterien für Alzheimer erfüllen. Blutuntersuchungen bestätigten bei zwei Personen die Alzheimerdiagnose. Eine der übrigen drei Personen zeigte Symptome einer leichten kognitive Beeinträchtigung. Eine andere Person hatte subjektive kognitive Symptome, die dritte war symptomlos. Während des Untersuchungszeitraum verstarben drei der acht Personen. Im Gehirn einer dieser Personen wurden klare Anzeichen für eine Alzheimererkrankung gefunden.

Wichtige Hinweise für Alzheimer und Demenz

Den Forschern zufolge sprechen die Ergebnisse dafür, dass Alzheimer auch aufgrund einer medizinischen Maßnahme übertragen werden kann. Dies nennt man eine iatrogene Übertragung. Welche Ansteckungswege sind also denkbar? Und könnten die Studienergebnisse auch zum Verständnis der Krankheitsentstehung beitragen?

„Theoretisch wäre eine Übertragung etwa durch die Transplantation kontaminierter harter Hirnhaut oder über kontaminierte und unzureichend aufbereitete neurochirurgische Instrumente vorstellbar“, so Michael Beekes vom RKI.

Susan Kohlhaas, Forschungsdirektorin bei Alzheimer’s Research UK, hebt unterdessen hervor, dass die Hormontherapie seit Jahrzehnten nicht mehr praktiziert werde, dass im Umgang mit medizinischen Gerät höchste Hygienevorschriften gelten und auch eingehalten würden – und dass die nun beschriebene Übertragungsmöglichkeit der bisher einzige Fall einer Ansteckung zwischen Mensch und Mensch sei.

Positiv bewertet sie, „dass diese Studie uns neue Erkenntnisse darüber gibt, wie Amyloid-Fragmente sich im Gehirn verbreiten können.“ Dies könne Hinweise darauf geben, welche Mechanismen bei der Erkrankung am Werk sind. „Letztlich kann uns die Studie Hinweise auf künftige Behandlungstherapien ermöglichen“, so das Fazit von Kohlhaas.