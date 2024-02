Stromausfall im Kreis Esslingen: In mehreren Kommunen fällt der Strom aus

In mehreren Kommunen fällt der Strom aus

1 Ein Strommast von unten: In Esslingen und Umgebung hat es am Mittwochmorgen einen Stromausfall gegeben. Foto: dpa/Sven Hoppe

In gleich mehreren Kommunen im Landkreis Esslingen ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Nach ersten Informationen war ein technischer Defekt der Grund dafür, dass die Stromversorgung etwa eine dreiviertel Stunde lang nicht funktionierte.











Link kopiert



Gleich mehrere Kommunen im Landkreis Esslingen waren am Mittwochmorgen von einem Stromausfall betroffen. Nach einer Mitteilung auf der Internetseite von Netze BW blieb in Gebieten von Esslingen, Köngen, Denkendorf und Altbach etwa eine dreiviertel Stunde lang der Strom weg. In Esslingen waren unter anderem das Industriegebiet Neckarwiesen sowie möglicherweise auch Teile von Berkheim, der Pliensauvorstadt und dem Zollberg von dem Stromausfall betroffen.