Streit um VVS-Ticketpreise: OB Nopper nennt Kritik an VVS-Tariferhöhung populistisch

OB Nopper nennt Kritik an VVS-Tariferhöhung populistisch

1 Landesverkehrsminister Winfried Hermann (2.v.l) und rechts von ihm Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper bei einer Stadtbahneröffnung in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Landesverkehrsminister Winfried Hermann hat an den Stuttgarter OB Frank Nopper appelliert, die geplante VVS-Tariferhöhung abzuwenden. Doch der wehrt sich nun heftig.











Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat den Appell des grünen Landesverkehrsministers Winfried Hermann, die anstehende Tariferhöhung im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) zumindest teilweise zurückzunehmen, deutlich zurückgewiesen. In einem unserer Zeitung vorliegenden Brief hatte der Minister appelliert, dass die Stadt ihr dominierendes Stimmgewicht im Verbund in die Waagschale werfen solle, um die geplante Erhöhung um 7,9 Prozent zum 1. August zu verhindern.