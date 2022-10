Kritik an Veronika Kienzle in ihrer eigenen Partei

Streit um eine Fassade in Stuttgart

Die Figuren von „drei Mohren“ sorgen für Streit innerhalb der Grünen. Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle, die sich für ein „stadtbildprägendes Relief“ einsetzt, stößt auf Kritik, erfährt aber auch Unterstützung. Ein Schild sollte die Statuen erklären, wird gefordert.















Dass Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne) die „drei Mohren“ an einer über 500 Jahre alten Fassade im Bohnenviertel als „stadtprägend“ bezeichnet und fordert, die SWSG sollte sie als Hausbesitzerin erneut an der Gaststätte aufhängen, stößt auf Kritik in ihrer Partei. Um den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ nicht zu gefährden, sollte das Stadtbild „diskriminierungsfrei“ sein, erklärt Atahan Demirel, der vielfaltspolitische Sprecher des grünen Kreisverbands. „Relikte aus der gewaltvollen Kolonialzeit“ müssten beseitigt werden, fordert er. Die Aussage der Bezirksvorsteherin spiegle „auf gar keinen Fall die Meinung der Stuttgarter Grünen wider“, versichert er.

„Mit einem Schild sollte man die Figuren einordnen“

Für die Sanierung des Gebäudes hat die SWSG das Relief entfernt und noch nicht entschieden, was damit geschehen soll. Auch Luigi Pantisano, Stadtrat der Linken, übt Kritik an Kienzle. „Dies hätte eine AfD-Bezirksvorsteherin nicht besser machen können“, sagt er. Linke-Stadträtin und Wirtin Laura Halding-Hoppenheit, die das Lokal mit dem neuen Namen Das Juwel eröffnet, plädiert dafür, das Relief aufzuhängen und mit einem Schild zu versehen, das die Figuren einordnet. Dafür tritt auch Patrick Mikolaj vom Stadtblog Unnützes Stuttgartwissen ein. „Man kann nicht alles wegpacken“, sagt er, „sondern muss erklären – wie beim Kaiser auf dem Karlsplatz –, wie es dazu kam.“