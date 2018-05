Streit um Demo-Ort in Stuttgart Gericht lässt AfD-Kundgebung in Feuerbach zu

Von Josef Schunder 11. Mai 2018 - 16:59 Uhr

„Monströse Moschee mit meterhohen Minaretten“? Die AfD stört sich an diesem Modell, die Bauherrin meint, es füge sich gut ins Stadtbild ein. Foto: SL Rasch

Der Parteinachwuchs der AfD muss nicht nach Zuffenhausen ausweichen, um gegen den Moschee-Bau zu protestieren. Die Polizei bereitet sich auf einen großen Einsatz in Feuerbach vor. Das wird massive Auswirkungen haben.

Stuttgart - Kommando zurück: Die Nachwuchsorganisation der AfD darf an diesem Samstag ihren Protest gegen ein Moscheeprojekt doch in dem Stadtbezirk kundtun, in dem die Moschee gebaut werden soll. Sie muss nicht von Feuerbach nach Zuffenhausen ausweichen. Am Freitag hat das Verwaltungsgericht Stuttgart einem entsprechenden Eilantrag der Jungen Alternative Stuttgart stattgegeben – und gegen eine Auflage entschieden, die das Ordnungsamt aus Sicherheitsgründen verfügt hatte.

Die Stadtverwaltung verzichtete anschließend darauf, Rechtsmittel einzulegen, um beim Verwaltungsgerichtshof vielleicht doch noch recht zu bekommen. So bekam die Polizei schneller Klarheit, für welchen Ort sie planen muss. Sie wird mehrere Hundert Beamte aufbieten, um für Sicherheit zu sorgen. Behinderungen im Stadtbezirk seien sehr wahrscheinlich, teilte sie mit, zumal man auch Absperrgitter aufstellen werde.

Parken im Umfeld ist vorübergehend nicht erlaubt

Die Polizei hat auch ein Zone im Umfeld des Wilhelm-Geiger-Platzes bestimmt, in der nicht geparkt werden darf. Am Samstag um 6 Uhr sollen Autos notfalls abgeschleppt werden. Für die Beobachtung des Einsatzes aus der Luft setzt das Polizeipräsidium Stuttgart Polizeihubschrauber und Drohnen ein. Welche Bereiche von den Maßnahmen betroffen sein werden, zeigt eine Karte, die auf Facebook und Twitter vom Polizeipräsidium Stuttgart abrufbar ist.

Grund für den großen Aufwand: Vor der AfD-Kundgebung zeichneten sich für die Ordnungsbehörde „hohe Emotionalität“ und ein erhebliches Konfliktpotenzial ab. Laut Stadtverwaltung hat die AfD rund 150 Teilnehmer angemeldet. Zudem erwarte man 500 Gegendemonstranten. Dabei wirken antifaschistische Initiativen und befreundete Gruppierungen und Einzelpersonen, wahrscheinlich auch türkischer Herkunft, mit. Die Stadt rief beide Seiten zu Besonnenheit und Respekt vor der Meinung der anderen auf.

Ditib ist für Stadt und Polizei ein guter Gesprächspartner

Die AfD-Jugend macht mobil gegen Baupläne der islamischen Ditib-Gemeinde in der Mauserstraße – und warnt vor einem „monströsen Neubau mit meterhohen Minaretten“. Der Islamverband Ditib werde aus der Türkei gesteuert. Die Ditib dagegen hatte in der Vergangenheit erläutert, dass das Moscheeprojekt sich ihrer Meinung nach gut ins Stadtbild einfügt. Ihre Leitung war von Vertretern der Stadtverwaltung und des Polizeipräsidiums im Oktober 2017 auch ausdrücklich gelobt worden für die Vorbereitung des Moscheeprojekts und für Gesetzestreue.

Die seit Tagen verbreiteten Anwürfe der AfD-Jugend werden wohl auch das Leitmotiv der Veranstaltung sein, die um 13 Uhr beginnt – nach der Gerichtsentscheidung nun wie beantragt eben auf dem Wilhelm-Geiger-Platz, nicht weit entfernt von der Mauserstraße. Dort hatte die AfD-Jugend zunächst eigentlich vor der Kundgebung vorbeidemonstrieren wollen, dann aber doch darauf verzichtet. Ab 12 Uhr will ein Bündnis gegen rechts den „antirassistischen Protest“ nah an den Geiger-Platz bringen.