Protest gegen Moscheeprojekt Stadt verbietet Demo in Feuerbach

Von Josef Schunder 09. Mai 2018 - 16:26 Uhr

Die Jugendorganisation der AfD will in Feuerbach auf die Straße gehen, um ein angeblich „monströses“ Moscheeprojekt im Stadtbezirk zu verhindern. Die Stadt hat aber angeordnet, dass die Demonstration in Zuffenhausen stattfindet. Dagegen klagt jetzt die AfD-Jugend.

Stuttgart - Die Jugendorganisation der Stuttgarter AfD darf wahrscheinlich nicht in Feuerbach gegen den dort geplanten Moscheebau demonstrieren, sondern muss die für Samstag vorgesehene Protestkundgebung aus Sicherheitsgründen nach Zuffenhausen verlegen. Am Mittwochmittag wurde bekannt, dass das städtische Ordnungsamt die Demonstration auf dem Wilhelm-Geiger-Platz in Feuerbach nicht zulässt. Der Protest gegen den Neubau einer Ditib-Moschee in der Nähe des Bauplatzes berge ein hohes Konfliktpotenzial und lasse einen größeren Sicherheitsaufwand erwarten, sagte ein Mitarbeiter von Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) unserer Zeitung. In Abstimmung mit der Polizei habe man der Jungen Alternative Stuttgart die Burgunderstraße und die Unterländerstraße in Zuffenhausen als Veranstaltungsort zugewiesen. Dort sei die Stuttgarter Ditib-Zentrale, somit ein inhaltlicher Bezug auch gegeben.

Veranstalter gehen zum Verwaltungsgericht

Die AfD-Jugend reichte daraufhin am Mittwochnachmittag einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Stuttgart ein, den Bescheid von der Stadt aufzuheben. Damit wird sich das Gericht voraussichtlich an diesem Freitag befassen. Man wolle den Bescheid unbedingt zu Fall bringen, sagte ein Sprecher der AfD-Jugend. Notfalls wolle man zu einem späteren Zeitpunkt auch noch in Feuerbach eine Kundgebung veranstalten, weil dort ein „monströser Moscheeneubau mit meterhohen Minaretten“ geplant sei, den man in dieser Form verhindern wolle. Die Ditib-Gemeinde ist der Ansicht, dass sich ihr Projekt gut in den Stadtbezirk einfügt.