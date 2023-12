Streit mit dem Ludwigsburger Tierheim: Ist der Kampf um Dackelmädchen Lola verloren?

1 Im Sommer war Maria Tiepner-Halliger noch optimistisch gewesen, die Dackeldame zurückzubekommen. Foto: Werner Kuhnle

Maria Tiepner-Halliger wollte mit einer Klage das Dackelmädchen Lola zurückbekommen, das ihr nach fast einem Jahr in ihrer Familie wieder weggenommen worden war. Doch vor Gericht zählten weder ihre Verzweiflung noch die Vorgeschichte, nur die Rechtslage.











So viel Verständnis für eine verzweifelte Klägerin ist vor Gericht selten. Nicht nur die Rechtsreferendarin, die in Gegenwart einer Richterin die Güteverhandlung leitete, auch der Anwalt des beklagten Ludwigsburger Tierheims äußerte viel Verständnis für die Klägerin Maria Tiepner-Halliger, die mit dem Gang vor Gericht das Dackelmädchen Lola zurückhaben wollte. Das Tier hatte fast ein Jahr lang in ihrer Familie gelebt hatte und war ihr dann doch wieder weggenommen worden.