Streik im Stuttgarter Nahverkehr: Diese Busse und Bahnen fahren trotz Streiks

Für die Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wird es am Mittwoch wieder ungemütlich: die Gewerkschaft Verdi ruft abermals zum Streik auf. Bis auf wenige Ausnahmen rollt dann bei den SSB nicht mehr viel.

Nächste Runde im Tarifstreit: für Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zum Streik aufgerufen. In der Region ebenfalls betroffen ist der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE). Für die Fahrgäste, die in den Netzen der beiden Unternehmen unterwegs sein wollen, führt das zu Einschränkungen. Zuletzt wurde Anfang Februar bei den SSB gestreikt.

Stillstand in Stuttgart

In Stuttgart wird sich am Mittwoch im Nahverkehr – abgesehen von S-Bahn und Regionalzügen – nur noch wenig bewegen. Das städtische Nahverkehrsunternehmen warnt, „dass Busse und Bahnen der SSB sowie die Seil- und Zahnradbahn und auch der Zacke-Bus Mittwoch ab Betriebsbeginn bis Betriebsschluss nicht fahren“. Vom Ausstand betroffen sind auch der On-Demand-Service SSB Flex sowie die Nachtbusse in der Nacht auf Donnerstag.

Lesen Sie auch

Einige Buslinien fahren trotzdem

Einige Buslinien, die nicht von SSB-Mitarbeitern gefahren werden, sollen trotz Streiks unterwegs sein. Das betrifft die Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73 und 90. Das Verkehrsunternehmen verweist auf die elektronische Auskunft: „Die Apps der SSB und des VVS informieren die Fahrgäste für den betroffenen Zeitraum über Fahrten, die nutzbar sind“. Geschlossen bleiben bei den SSB auch der Kundenservice, die Fundstelle sowie die Kundenzentren.