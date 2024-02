Öffentlicher Nahverkehr: Am Dienstag und Mittwoch Warnstreik im ÖPNV

1 Am Mittwoch werden wieder Bahnen und Busse in Stuttgart und Esslingen stillgelegt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nachdem schon Anfang Februar der Betrieb von Bussen und Bahnen in Stuttgart und Esslingen einen Tag lang blockiert wurde, macht die Gewerkschaft weiter Druck. Für Mittwoch ruft Verdi in beiden Städten erneut zum Warnstreik auf.











Link kopiert



Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag und Mittwoch zu einem weiteren Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) auf – am Dienstag in Karlsruhe und Baden-Baden sowie am Mittwoch in Stuttgart und Esslingen. Die jüngste Aktion hatte am 2. Februar stattgefunden. Verdi rechnet erneut damit, dass in den vier Städten keine Busse und Bahnen der bestreikten kommunalen Betriebe fahren.