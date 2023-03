Diese Flüge fallen am Montag in Stuttgart aus

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag Beschäftigte der Flughäfen Berlin, Hamburg, Bremen und Hannover zum Streik aufgerufen. Das hat auch Auswirkungen auf den Stuttgarter Flughafen.









In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft Verdi am Montag die Flughäfen in Berlin, Hamburg, Bremen und Hannover lahmlegen. Der Stuttgarter Flughafen ist dieses Mal, anders als noch bei einer Streikaktion Mitte Februar, nicht direkt betroffen. Allerdings starten von Stuttgart aus keine Flugzeuge in Richtung der bestreikten Flughäfen und dort heben keine Flieger mit dem Ziel Stuttgart ab.

Zwölf Flüge von und nach Berlin betroffen

Nach Angaben einer Sprecherin der Flughafengesellschaft Stuttgart (FSG) bringt der Ausstand auch Streichungen am Manfred-Rommel-Airport mit sich. Die Strecke von und nach Berlin, die weiterhin die am häufigsten geflogene innerdeutsche Verbindung von Stuttgart aus ist, ist mit insgesamt zwölf Flügen betroffen. Sowohl die sechs Flüge in die Bundeshauptstadt wie auch die sechs Flüge von Berlin nach Stuttgart entfallen.

Auch Reisende von Stuttgart nach Hamburg oder in der Gegenrichtung müssen am Montag umplanen. Die je fünf Hin- und Rückflüge sind gestrichen. Bremen steht montags nicht auf dem Flugplan des Manfred-Rommel-Airports, nach Hannover gibt es gar keine Flüge.