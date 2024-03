1 Auch am Freitag soll das Luftsicherheitspersonal von Lufthansa streiken. Foto: dpa/Boris Roessler

Auch am Freitag soll bei Lufthansa gestreikt werden. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch an. Betroffen sind mehrere deutsche Flughäfen.











Die Gewerkschaft Verdi hat das Luftsicherheitspersonal auch am Freitag zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Dann soll es nach Angaben von Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper nach und nach die fünf Flughäfen Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig treffen. Der Flughafen Hannover teilte am Mittwoch mit: „Aus diesem Grund werden am Freitag, dem 15. März 2024 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr keine Abflüge möglich sein. Ankünfte sind nicht betroffen.“