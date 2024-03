Keine Abflüge am Donnerstag am Stuttgarter Flughafen

1 Gähnende Leere in den Terminals: Am Donnerstag streikt das Sicherheitspersonal am Stuttgarter Flughafen. Foto: 7aktuell.de//Kevin Lermer

Für den Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal am Stuttgarter Flughafen zum Streik aufgerufen. Daher werden alle Abflüge gestrichen. Auch bei ankommenden Flugzeugen kann es zu Behinderungen kommen.











Die anhaltende Welle von Streiks im Verkehrsbereich hält an. Am Donnerstag müssen Fluggäste, die ihre Reise am Stuttgarter Flughafen beginnen wollten, umplanen. Das Sicherheitspersonal ist von der Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen worden und legt die Arbeit ganztägig nieder. Die Flughafengesellschaft hat daraufhin alle Abflüge am Donnerstag ab Stuttgart abgesagt.