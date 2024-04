1 Der Fellbacher Kappelbergtunnel – hier bei einem Rauchversuch der Feuerwehr im Dezember 2020 – wird demnächst in mehreren Nächten gesperrt. Foto: /SDMG / Kohls

Mehrere nächtliche Sperrungen im Schorndorfer Grafenberg- und Sünchentunnel, im Fellbacher Kappelbergtunnel sowie im Leutenbachtunnel bei Winnenden stehen an.











In den kommenden Wochen stehen in den Bundesstraßentunneln des Rems-Murr-Kreises umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Wie das Landratsamt mitteilt, werden die Tunnel, darunter der Fellbacher Kappelbergtunnel, der Leutenbachtunnel nahe Winnenden sowie der Grafenberg- und der Sünchentunnel im Zuge der B 29 bei Schorndorf, jeweils in den Abend- und Nachtstunden gesperrt, um die Arbeiten durchführen zu können.