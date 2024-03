In der Borsigstraße werden neue Stromleitungen verlegt

Straßensperrung in Stuttgart-Feuerbach

1 Die Borsigstraße ist eine beliebte Abkürzung von der Heilbronner Straße in Richtung Feuerbacher Ortskern und zur B 295. Foto: Georg Friedel

Die Stuttgart Netze erneuert das Stromnetz im Feuerbacher Industriegebiet. Dafür ist die Borsigstraße von Freitag bis Sonntag für den Verkehr gesperrt.











Link kopiert



Die Stuttgart Netze will die Stromversorgung in einem Teil von Feuerbach deutlich verbessern. Dafür muss nach Angaben des Energieversorgers die Borsigstraße im Industriegebiet zwischen Heilbronner Straße (B 14) und B 295 am kommenden Wochenende von Freitag, 8. März, ab etwa 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 10. März, 13 Uhr, gesperrt werden.