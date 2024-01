Stolperstein in Stuttgart-Ost: Ermordet der Liebe wegen

Stolperstein in Stuttgart-Ost

1 Käthe Loewenthal wurde aus Stuttgart verschleppt und 1942 im Lager im polnischen Ibicza ermordet. Foto: Archiv der Stadt Stuttgart/Nachlass

Die Nazis erteilten der Malerin Käthe Loewenthal ein Berufsverbot. 1938 kam sie aus der sicheren Schweiz nach Stuttgart zurück, um ihre todkranke Freundin zu pflegen. Schließlich wurde sie Opfer des Terrors. Aus unserer Serie „Stuttgarter Stolpersteine - Die Menschen hinter den Namen“











Sie verkörperte alles, was die Nazis hassten. Sie hatte Vorfahren jüdischen Glaubens, sie liebte eine Frau, sie hatte einen eigenen Kopf, sie war emanzipiert, sie war gebildet. Die Malerin Käthe Loewenthal wurde im Kaiserreich geboren, genoss die Freiheit der Weimarer Republik und ist 1942 im Lager in Izbica in Polen ermordet worden.