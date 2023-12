Stimmen zur Auslosung der EM 2024: „Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute“

1 Bundestrainer Julian Nagelsmann begutachtet schon einmal die Trophäe. Foto: dpa/Christian Charisius

Nun ist es also fix: Deutschland trifft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 auf Schottland, die Schweiz und Ungarn. Wie sich die Verantwortlichen nach der Auslosung in Hamburg geäußert haben.











Link kopiert



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der Heim-EM 2024 in der Gruppenphase gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die feierliche Auslosung am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Schotten sind am 14. Juni in der Münchner Arena Auftaktgegner der DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der wegen des Winter-Einbruchs im Süden nicht mit dem Flugzeug zur Auslosung im Norden hatte anreisen können. Das sagend die Verantwortlichen zu der Gruppe.