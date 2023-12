Auslosung zur EM 2024 in Deutschland: Diese Teams spielen in Stuttgart

1 Schottlands Star Andrew Robertson kommt nach Stuttgart. (Archivbild) Foto: dpa/Andrew Milligan

Fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden in Stuttgart ausgetragen. Nach der Auslosung am Samstagabend ist nun zumindest klar, welche vier Gruppenspiele in der Landeshauptstadt zu sehen sein werden.











Link kopiert



Die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland steigt. Am Samstagabend fand in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der Gruppen für das Großturnier statt, welches vom 14. Juni bis zum 14. Juli über die Bühne geht. 24 Teams sind am Start, allerdings müssen drei davon noch in den Playoffs im kommenden März ermittelt werden.