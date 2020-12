1 In den vergangenen Wochen tauchten weltweit solche mysteriösen Monolithen auf. Foto: AFP/NICOLAS MAETERLINCK

Seit Wochen erscheinen weltweit seltsame Monolithen. Auch in den Hessigheimer Felsengärten stand für kurze Zeit eine solche Stele. Was steckt hinter dem skurrilen Phänomen?

Stuttgart - Mitte November fing alles an. In der Wüste von Utah wurde ein seltsamer, knapp drei Meter hoher Monolith entdeckt. Nur wenige Tage später war er wieder verschwunden. In den folgenden Wochen erschienen ähnliche Objekte weltweit, zuletzt sogar in der Region Stuttgart, in den Hessigheimer Felsengärten (Kreis Ludwigsburg). Der Monolith ist dort allerdings auch schon wieder verschwunden.

Die Stelen lösten im Internet zahlreiche Gerüchte aus. Manche Nutzer glaubten sogar, dass die Gebilde außerirdischen Ursprungs seien. Wieder andere erkannten in dem Monolith eine Anlehnung an Stanley Kubricks Filmklassiker „2001: Odyssee im Weltraum“, in dem ein solches Objekt eine zentrale Rolle spielt.

Zumindest der Ursprung des ersten Monolithen scheint mittlerweile geklärt zu sein. Das Künstlerkollektiv „The Most Famous Artist“ soll dahinterstecken. Auf ihrem Instagram-Account wurden Bilder von mehreren Stelen veröffentlicht. Auch das Gebilde aus Utah ist darunter und wird auf dem Kanal sogar zum Verkauf angeboten.

Viele der anderen, weltweit erscheinenden Säulen stammen möglicherweise von Nachahmern. Zu der Stele auf der britischen Insel Isle of Wight bekannte sich beispielsweise ein lokaler Designer, wie die britische Daily Mail berichtet. Woher der Monolith in Hessigheim stammt, ist allerdings noch immer unklar.

PR-Aktion von Netflix

Einige der Gebilde gehen laut Medienberichten wohl aber auf eine Marketingaktion des Streamingdienstes Netflix zurück. Damit soll angeblich die neue Serie „Aunty Donna: Big Ol‘ House of Fun“ beworben werden, die im November erschien. Für die Show verantwortlich ist das australische Comedy-Trio „Aunty Donna“. Diese teilten auf Youtube ein zwanzigminütiges Video mit dem Titel: „Why did I build Monoliths all around the World?“ (deutsch: „Warum habe ich überall auf der Welt Monolithen gebaut?“).

In dem Video ist zu sehen, wie sich die Comedians zusammen mit einem Youtuber eine Stele anfertigen lassen und diese dann in Melbourne aufstellen. Es wird außerdem erwähnt, dass das Trio auch für andere Monolithen weltweit verantwortlich sein soll, um die eigene Serie zu bewerben. Von diesen Gebilden ist im Video allerdings nichts zu sehen. Auch Netflix hat die PR-Aktion noch nicht offiziell bestätigt.