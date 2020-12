4 In der vergangenen Woche ist in Hessigheim eine Stele aufgetaucht. Foto: privat/David Meyers

Nun hat auch die Region Stuttgart einen geheimnisvollen Monolith. Im Kreis Ludwigsburg haben Unbekannte ein Objekt aufgestellt. Nach wie vor ist unklar, was es damit auf sich hat, Theorien gibt es einige.

Hessigheim - Im US-Bundesstaat Utah tauchte vor einigen Wochen mitten in der Wüste ein geheimnisvoller Monolith auf. Wildbiologen entdeckten ihn beim Schafezählen vom Hubschrauber aus. Wer ihn dort aufgestellt hatte und was es mit dem Objekt auf sich hat, darauf konnte niemand eine Antwort geben. Und es wurden immer mehr. Rund um den Globus stehen mittlerweile Stelen: Auf der britischen Isle of Wight, in den Niederlanden, Spanien, Belgien - und auch in Deutschland, zum Beispiel in der Nähe von Schloss Neuschwanstein. Einige der Objekte sind wieder verschwunden, einige auch abgerissen oder zerstört. Seit vergangener Woche hat auch die Region Stuttgart einen metallisch funkelnden Kubus. Diejenigen, die ihn aufgestellt haben, haben einen besonders schönen Platz ausgesucht: Bei den Felsengärten in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) mit Blick auf den sich durchs Tal schlängelnden Neckar. Auch dort ist unklar, wer ihn platziert hat.

Darüber, was es mit den mysteriösen Monolithen auf sich hat, schießen die Spekulationen ins Kraut. Handelt es sich um eine Kunstaktion? Mehrere Künstler, darunter auch der Brite Banksy, gerieten in Verdacht. Die Stelen gaben auch Anlass für allerlei krude (Verschwörungs-)Theorien. Im Internet wurde beispielsweise gemutmaßt, dass Aliens versuchen, mit der Menschheit Kontakt aufzunehmen. Zuletzt berichteten Medien darüber, dass es sich um eine PR-Aktion für eine neue Netflix-Serie handeln soll. Bestätigt ist das aber noch nicht.