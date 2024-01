Steak-Restaurant hat geschlossen: Die Meatery zieht sich aus Stuttgart zurück

5 In der Kronprinzenstraße werden seit 12. Januar keine Steaks und Drinks mehr serviert. Foto: /Michael Weier

In Stuttgart gibt es ein Steakhaus weniger: Die Meatery hat ihre Filiale aufgegeben. Was das Unternehmen als Grund aufführt und was mit den Filialen in anderen Städten passiert.











Es waren wohl äußere Umstände, die das Aus für das Steakhaus Meatery in Stuttgart brachten: „Leider sind wir gezwungen, unser Restaurant dauerhaft zu schließen“, steht auf dem Zettel, der an der Türe des Lokals in der Kronprinzstraße hängt. Im Frühling 2013 hatte das Hamburger Unternehmen die Filiale im Süden des Landes eröffnet, Mitte Januar 2024 war Schluss. „Wir bedanken uns bei Ihnen für zehn Jahre Unterstützung“, heißt es auf dem Papier. Die aktuelle wirtschaftliche Lage für die Gastronomie nennt der Betreiber als Grund für die Filialaufgabe. Der Mietvertrag war ausgelaufen, auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre wurde deshalb verzichtet. Mehr Information gibt es nicht aus der Firmenzentrale.