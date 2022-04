7 Beim 0:0 in Mainz schenkten sich beide Mannschaften wenig. Unser Bild zeigt Tiago Tomas (li.) und Anderson Lucoqui. In unserer Bildergalerie haben wir die Top- und Flopwerte zum Spiel zusammengefasst. Foto: dpa/Torsten Silz

Daten, Werte und Statistiken spielen eine immer größere Rolle im Fußball-Business. Auch in der Bundesliga, wo der VfB oft ähnlich dem tabellarischen Rang einsortiert ist, aber auch zu überraschen vermag. Wir bieten einen wöchentlichen Überblick.















Link kopiert

An jedem Bundesliga-Spieltag werden Millionen an Daten erhoben. Alleine ein Spiel produziert rund 65 Millionen Datensätze – so auch beim VfB Stuttgart in der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse. Die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt spielen die zweite Saison in Folge in der Fußball-Bundesliga. Nach 30 Spieltagen hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo 28 Punkte auf der Habenseite – und befindet sich im Kampf um den Klassenverbleib. In puncto Leistungsdaten spielen die Schwaben aber teilweise weiter oben mit.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die aktuellen News zum VfB Stuttgart

Allerdings gibt es auch Statistikbereiche, in denen der VfB Stuttgart am Ende der Tabelle steht. In unserer Bildergalerie zeigen wir Woche für Woche die Top- und Flopwerte der Schwaben in der jeweiligen Partie – etwa Dribblings, xGoals, Ballbesitz- oder Zweikampfwertung. Zur Erklärung: Die sogenannten „Expected Goals“ (abgekürzt xGoals oder xG) sind die zu erwartenden Tore, die sich aus einer Spielsituation ergeben. Expected Goals gehören zu den statistischen Modellen, mit denen die Leistungen von Einzelspielern und Mannschaften gemessen werden.