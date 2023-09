Das Warten hat fast ein Ende. Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase steht der weltweite Start von Starfield kurz bevor. Spieler, die einen Early Access gekauft haben, können das Game bereits seit dem 01. September spielen. Doch für diejenigen, die die Standard Edition vorbestellt haben oder auf den Release im Game Pass warten, steht der Start kurz bevor.

Wann wird Starfield veröffentlicht?

Der offizielle Start von Starfield ist am Mittwoch, den 6. September 2023, um 12:00 Uhr UTC. Dies bedeutet, dass das Spiel in Deutschland am 6. September um 2:00 Uhr in der Nacht verfügbar sein wird. Nachfolgend finden Sie die Veröffentlichungszeiten von Starfield in anderen Zeitzonen der Welt.

17:00 Uhr PDT (5. Sep)

18:00 Uhr CST (5. Sep)

19:00 Uhr CDT (5. Sep)

20:00 Uhr EDT (5. Sep)

21:00 Uhr BRT (5. Sep)

01:00 Uhr BST (6. Sep)

02:00 Uhr CEST (6. Sep)

03:00 Uhr EEST (6. Sep)

03:00 Uhr EAT (6. Sep)

04:00 Uhr AED (6. Sep)

05:30 Uhr IST (6. Sep)

06:00 Uhr ALMT (6. Sep)

07:00 Uhr ICT (6. Sep)

08:00 Uhr CST (6. Sep)

09:00 Uhr JST (6. Sep)

10:00 Uhr AEST (6. Sep)

12:00 Uhr NZST (6. Sep)

Es wird empfohlen, das Spiel vorab zu laden (Preload), damit Sie sofort starten können, sobald es freigeschaltet ist.