1 Tim Raue begleitet in seinem TV-Format die Köchin Alina Meissner-Bebrout (links oben) und Christoph Kunz. (links unten) Foto: Warner Bros International /Julia Mohren, Anna Salemi

Tim Raue hat eine neues TV-Format. In „Star Kitchen mit Tim Raue“ bei Amazon Prime begleitet der Spitzenkoch aufstrebende Talente auf dem Weg nach oben. Mit dabei sind zum Beispiel Alina Meissner-Bebrout aus Ulm oder Christoph Kunz aus München.











Es ist angerichtet. Die Kamera ist auf Position. Am Rande der Michelin-Stern-Verleihung in Hamburg ist ein TV-Team dabei, um Tim Raue und auch Alina Meissner-Bebrout zu filmen. Ab 1. Juni stehen sechs Folgen der neuen Reality-Serie „Star Kitchen mit Tim Raue“ bei Amazon Prime zum Stream bereit, in der auch die Ulmer Köchin von Raue begleitet wird.