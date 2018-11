Stadtplanung in Bietigheim-Bissingen Jury kürt Planungssieger für das neue Großquartier

8,5 Hektar Firmengelände, die künftig Wohnen und Gewerbe verknüpfen sollen: Das Areal im Bahnbogen.

Ein Hamburger Büro entwirft das neue Bietigheimer Quartier: Wohnraum für 1500 Menschen und Platz für Gewerbe soll auf dem Firmengelände von DLW entstehen. Ein wegweisendes Vorhaben, findet das Architekturbüro gmp, das den Wettbewerb gewonnen hat

Bietigheim-Bissingen - Für mich als Hamburger ist Bietigheim ja nur einen Sprung von Stuttgart weg“, schäkert Dirk Heller, Architekt bei Gerkan, Marg und Partner (gmp). Das Büro aus der Hansestadt ist jetzt zum Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs für das DLW-Areal in Bietigheim-Bissingen gekürt worden.

Den Blick nach Stuttgart hat Heller nicht nur, weil er selbst einst in der Schwabenmetropole studierte und arbeitete, die Region also wie seine Westentasche kennt. Warum sollten nicht beispielsweise Studenten aus Stuttgart künftig auf dem Areal des Bodenbelagherstellers wohnen? Wohnungen, in denen man – so Heller – „keine normalen Familien unterbringen kann, die aber für Studenten, Auszubildende oder Pendler interessant sein könnten“, wird es perspektivisch auf dem Gelände auf jeden Fall geben.

Zwischen Bahn und Bundesstraße

Denn einer der Knackpunkte bei der Entwicklung des Geländes ist seine Lage zwischen Bahn und Bundesstraße 27. gmp Architekten hat die Herausforderungen, die das Gebiet an die Planer stellt, am überzeugendsten gemeistert, befand das Preisgericht jetzt. Die Studenten und Pendler könnten sich zum Beispiel in Wohn-Sonderformen niederlassen, die das Büro entlang der Bahnlinie ansiedeln will: mehrstöckige Gebäude-Riegel mit Kleinapartments, die nur zum Quartier hin ausgerichtet sind und zu den Bahnschienen hin als Schallschutzmauer fungieren. Auch zur Bundesstraße 27 hin sollen hochgeschossige Bauten den Innenbereich abschirmen. Im Zentrum des Quartiers kämen dann die Familien zu ihrem Recht.

Grundsätzlich sollen Gebäude für Gewerbe und Dienstleistungen als konventioneller Geschossbau, Punkthäuser für loft-artiges Atelierwohnen und blockartige Strukturen für den regulären Wohnungsbau mit begrünten Innenhöfen miteinander kombiniert werden. Die Nutzungen Wohnen und Arbeiten sollen sich die Waage halten. Um das Thema Parken nicht ausschließlich in Tiefgaragen zu verlegen, sollen an den Rändern zwei oberirdische Parkhäuser entstehen. Das macht das Bauen und später auch das Mieten oder Erwerben der Wohnungen günstiger, „außerdem lassen sich die Parkhäuser irgendwann leichter wieder abreißen“, so Dirk Heller. Der Individualverkehr soll in dem Gebiet ohnehin restriktiv behandelt werden.

Die Neugierde auf das Quartier ist groß

Nach Schätzung des Ersten Baubürgermeisters Joachim Kölz könnten, wenn das frühere Bietigheimer Traditionsunternehmen abgewickelt sein wird, rund 1500 Menschen im DLW-Areal ein Zuhause finden. Entwickelt wird es unter dem Namen „Bogenviertel“. Die Neugierde auf das Gebiet ist groß: Etliche potenzielle gewerbliche Nutzer hätten schon angeklopft, sagt Kölz. Auch das Interesse an Wohnungen sei groß, wenn auch noch nicht quantifizierbar. „Wir haben ja noch nicht einmal das Bebauungsplanverfahren eingeleitet.“