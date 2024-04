3 In Stuttgart-Ost ist es am Dienstag zu einem Stadtbahn-Unfall gekommen. Foto: Andreas Rosar

In Stuttgart-Ost ereignet sich ein Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U4. Die Fahrerin eines Skodas kracht mit ihrem Wagen in die Bahn.











In Stuttgart-Ost hat sich am Dienstag kurz vor 17 Uhr ein Stadtbahn-Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fuhr eine Frau mit ihrem Skoda vom Parkplatz des Leo-Vetter-Bades auf die Straße und stieß dort mit einer Stadtbahn der Linie U4 zusammen, die in Richtung Untertürkheim unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Fahrgäste in der Stadtbahn leicht verletzt. Die Fahrerin des Skodas blieb unverletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.