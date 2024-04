6 Die Kupplung der Stadtbahn hat die Seite des Transporters stark beschädigt. Foto: Andreas Rosar

In der Inselstraße will ein Renault-Fahrer verbotswidrig wenden. An der Kreuzung zur Wasenstraße kollidiert sein Fahrzeug mit einem Zug der Linie U4. Es entsteht ein immenser Sachschaden.











Link kopiert



In Stuttgart-Wangen ist am Dienstagvormittag ein Auto mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Fahrgäste mussten die Stadtbahn aber über Nottreppen verlassen. Wie üblich bei solchen Kollisionen entstand ein hoher Sachschaden – am Transporter in Höhe von 15 000 Euro, an der Bahn sogar in Höhe von rund 100 000 Euro, die vordere Kupplung wurde beschädigt.