Eine 22-jährige Motorradfahrerin kollidiert am Donnerstagnachmittag am Olgaeck mit einer Stadtbahn und wird dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U15 am Olgaeck in Stuttgart-Mitte verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die 22-Jährige gegen 17.35 Uhr in der Olgastraße in Richtung Werastraße unterwegs. Dabei stieß sie mit der Bahn zusammen, die in Richtung Charlottenplatz fuhr. Der 55 Jahre alte Stadtbahnfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Nach derzeitigem Stand wurde in der Bahn niemand verletzt. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Bikerin in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in diesem Bereich bis circa 18.45 Uhr gestört. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 an die Verkehrspolizei zu wenden.