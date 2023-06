Olgaeck in Stuttgart-Mitte

Ein Motorrad und eine Stadtbahn kollidieren am Donnerstagnachmittag am Olgaeck. Es kommt zu Störungen im Stadtbahnverkehr. Was bislang bekannt ist.









Ein Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Motorrad hat am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der Charlotten- mit der Olgastraße in Stuttgart-Mitte für Störungen im Stadtbahnverkehr gesorgt.